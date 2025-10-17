AmazonはAI技術の発達と普及に伴うデータセンターの電力需要増加に対応するため、次世代原子炉である「小型モジュール炉(SMR)」の開発プロジェクトを支援する計画を2024年10月16日に発表しました。発表からちょうど1年後となる2025年10月16日には、小型モジュール炉のさらなる詳細と、完成予想図が明かされました。What are SMRs? See what one of the first SMR facilities in the U.S. could look likehttps://www.aboutamazon.c