すかいらーくレストランツが運営するジョナサンは10月23日、早生(わせ)みかんスイーツをジョナサン全店で発売する。「早生みかんスイーツ」発売糖度12度以上で甘く、とろけるような食感と果汁の多さが特徴の和歌山県有田産・早生みかんを使用したスイーツが登場する。(みかんゼリーおよびオレンジソースに含まれるみかんは、和歌山県有田産以外を使用)「季節のジョナパフェDX(早生みかん)」(1,649円)には、早生みかんを贅沢に4個使