親が元気なうちは「まだ先のこと」と思いがちな介護の問題ですが、実際にはある日突然、直面することも少なくありません。準備が不十分なまま慌てて対応すると、仕事に支障をきたしたり、兄弟姉妹間で揉めたりすることもあります。特にお金の問題は、親の資産状況を事前に把握していないと、介護計画そのものが立てにくくなります。だからこそ、親が元気なうちに家族で話し合い、必要な情報を整理しておくことが大切です。本記事で