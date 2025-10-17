Ｊ１横浜ＦＭが１７日、浦和戦（１８日・日産ス）に向けて横須賀市内で冒頭のみを公開して全体練習を行った。公開されたボール回しなどの練習では、７日の全体練習から復帰したＤＦ角田涼太朗とＭＦクルードがそろって軽快な動きを披露した。横浜ＦＭは前節の敵地・柏戦は０―１で敗戦し、現在勝ち点３１（得失点差マイナス１２）でＪ１残留圏内の１７位にはいるが、降格圏内の１８位横浜ＦＣとは同勝ち点（得失点差マイナス