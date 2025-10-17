きょうは久しぶりに全国的な秋晴れとなっています。東京都心では今月10日以来、一週間ぶりに日照時間が４時間を超えており、午後も晴天が続きそうです。そのぶん、気温も上がっていて、きのうの同じ時間と比べると5℃以上高くなっています。クリアな青空とカラッと空気は気持ちがいいですが、この晴天はつかの間。あすには早くも天気は下り坂に向かう見込みです。あすは前線が近づくため、日本海側から天気が崩れてきます。夜には