◆第３０回秋華賞・Ｇ１（１０月１９日、京都競馬場・芝２０００メートル）昨年のアルテミスＳの勝ち馬で、前走のオークス７着から巻き返しを狙うブラウンラチェット（牝３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）は、３枠５番に決まった。阪神ＪＦ（１６着）、桜花賞（９着）、オークスの近３走は５枠よりも外が続いていたとあって、手塚久調教師は「久しぶりに内枠で良かった」と声を弾ませた。レースを２日後に控えた１０月１７