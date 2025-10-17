ウクライナ軍参謀本部は１６日、ロシアに派遣された北朝鮮兵がドローン（無人機）で偵察活動を行い、ウクライナ北東部スムイ州にあるウクライナ軍拠点を特定して露軍の攻撃を支援していると、ＳＮＳで発表した。攻撃を誘導している北朝鮮兵だとする動画も公表した。ウクライナの英字ニュースサイト「キーウ・インディペンデント」によると、参謀本部は動画について、ウクライナ領に対する攻撃に北朝鮮兵が関与したことを示す初