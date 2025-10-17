10月15日に開幕した大相撲ロンドン公演。会場は満員御礼のほか、現地メディアも大きく取り上げるなど盛り上がりを見せています。【映像】阿炎がアビイ・ロード横断16日のイギリスの新聞各紙は前日に始まったロンドン公演の様子のほか、横綱・豊昇龍関がビッグベン周辺を観光した様子や、ビートルズのアルバムで有名な「アビイ・ロード」の横断歩道を渡る阿炎関らの写真などを掲載しています。「初日の観客はマナーがすごい良か