【ロサンゼルス＝帯津智昭】米大リーグは１６日、ナ・リーグ優勝決定シリーズ（７回戦制）第３戦で大谷、山本、佐々木が所属するドジャース（西地区１位）がブルワーズ（中１位）を３―１で破って３連勝とし、２年連続のリーグ優勝とワールドシリーズ（ＷＳ）進出に王手をかけた。１番指名打者で出た大谷は一回、先制点につながる右翼線三塁打を放って４打数１安打。佐々木が九回から登板し、１回無失点でセーブを挙げた。打撃