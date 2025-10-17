記者会見する日銀の植田総裁＝16日、米ワシントン（共同）【ワシントン共同】日銀の植田和男総裁は16日、出張先のワシントンで記者会見し、今後の追加利上げを巡り「経済物価の見通しの確度が上がれば、金融緩和の度合いを調整することに変わりない」と述べた。10月29、30日に開く次回の金融政策決定会合に向けては、今後発表されるデータや情報を検証して政策決定する考えを強調した。植田氏は米国の高関税政策について「下方