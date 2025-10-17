立憲民主党の野田佳彦代表は17日の記者会見で、日本維新の会が自民党との連立協議で国会議員定数削減を求めていることを巡り「政治資金の問題をうやむやにして次のテーマの定数削減に進むのは順番が間違っている」と批判した。