エヴァートンは16日、男子トップチームに在籍するイングランド代表GKジョーダン・ピックフォードとの新契約締結を発表した。イギリス『スカイスポーツ』など複数のメディアによると、ピックフォードとエヴァートンの以前の契約は2027年6月30日までとなっていたが、契約の“ラストイヤー”に突入前に、新契約にサインした。クラブからの発表によると、新契約期間は2029年6月30日までの4年間だという。新契約締結を受けて、ピ