パリ・サンジェルマンの韓国代表MFイ・ガンイン（24）が、アジアサッカー連盟（AFC）が表彰するアジア年間最優秀国際選手賞に輝いた。【写真】イ・ガンイン、パリ財閥美女と公開デートイ・ガンインは10月16日（日本時間）、サウジアラビア・リヤドで行われた「AFCアワード2025」で年間最優秀国際選手賞を受賞した。2012年より新設された同賞は、AFC加盟国の選手のなかで、アジア以外の地域で最も優れた活躍を見せた選手に贈られる