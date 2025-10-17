資料：香川県空撮 日銀高松支店が15日、金融経済概況を発表しました。香川県内の景気は「持ち直している」として、5カ月連続で判断を据え置きました。 個人消費は緩やかな増加基調にあるとしています。生鮮食品を除く消費者物価は前年比2％台前半のプラスとなっているとしています。 設備投資は増加しているとしています。住宅投資は弱めの動き、公共投資は持ち直しのペースが鈍化しているとしました。雇用・所得