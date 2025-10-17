◇ナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦ブルワーズ1―3ドジャース（2025年10月16日ロサンゼルス）43年ぶりのワールドシリーズ進出を目指すブルワーズは16日（日本時間17日）、敵地でドジャースとのナ・リーグ優勝決定シリーズ（NLCS）第3戦に1―3で敗れ、0勝3敗で後がなくなった。第4戦は17日（日本時間18日午前9時38分開始予定）に行われる。ドジャース投手陣の前に1点に封じられた。3試合いずれも1得点。2回にバウアーズの