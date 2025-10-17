16日午後、秋田市河辺の市道で車とクマが衝突する事故がありました。運転していた男性にけがはありませんでした。秋田東警察署の調べによりますと、16日午後2時50分ごろ、秋田市河辺北野田高屋の市道を秋田市下北手宝川方向から大仙市協和船岡方向へ走っていた普通乗用車が、道路を横断してきたクマ1頭と衝突しました。クマの体長は約1.5メートルです。現場は、近くの民家までは100メートルほどの場所です。