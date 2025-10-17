農商工の連携を深めようと、三重県内外の企業が、それぞれの自慢の品を伊勢神宮に奉納しました。伊勢神宮への奉納と参拝を通じて、商業・農業・工業の連携や交流を促す目的で行われているもので、毎年、神嘗祭の時期に合わせて開催されています。16日は、福岡や大阪など県外を含む50社、約350人が参加しました。会場には、特製のタレで味付けした干物や、広島県福山市の尾道ラーメン、四日市の萬古焼で作られた釜など、各社が誇る