16日夕方、仙北市西木町の介護施設の敷地内でクマ1頭が目撃されました。仙北警察署の調べによりますと、16日午後5時40分ごろ、車に乗っていた仙北市の40代の女性が、仙北市西木町桧木内字松葉の介護施設の敷地内にいるクマ1頭を目撃しました。クマは、体長が約1メートルで、立ち去った方向はわかっていません。警察が注意を呼びかけています。