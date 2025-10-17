自治体の判断で、市街地などでも猟銃の使用を可能にする「緊急銃猟」の制度開始を受け、16日、三重県松阪市で「緊急銃猟」を想定した机上訓練が行われました。この制度は、クマやイノシシなどが農地や河川敷、建物内といった人の生活圏に出没した際、安全を確保した上で、市町村の判断により猟銃の使用を認めるもので、2025年9月から導入されています。県内ではこれまで尾鷲市や伊勢市で訓練が行われ、16日は松阪市、多気町、明和