行政や法律など日常生活での困りごとを専門家に相談できる、無料の1日合同行政相談所が16日、三重県津市にあるショッピングモールで開かれました。9月から10月の「行政相談月間」に合わせて総務省の三重行政監視行政相談センターが毎年開いているもので、河野誠一郎所長が「相談した人が納得し安心して帰ってもらえるよう願っています」と挨拶しました。この日の相談所は弁護士や税理士、司法書士など専門家が一堂に集まりワンスト