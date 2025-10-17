現地時間10月16日、サウジアラビアのリヤドで、アジアサッカー連盟が主催する「AFCアワード・リヤド2025」が開催された。注目されたのが、アジア以外のクラブでプレーするアジア出身選手から選出される、「アジア年間最優秀国際選手賞」だ。事実上の「アジアナンバーワン選手」を決める同賞には、日本代表MFの久保建英（レアル・ソシエダ）、韓国代表MFのイ・ガンイン（パリ・サンジェルマン）、イラン代表FWのメフディ・タ