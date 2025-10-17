金庫に積まれた金塊＝13日、ミュンヘン（ロイター＝共同）地金大手の田中貴金属工業は17日、金の店頭販売価格を1グラム当たり2万3254円に設定した。国内の金小売価格の指標として初めて2万3千円を超え、過去最高値を更新した。買い取り価格も1グラム当たり2万3062円と最高値を付けた。9月29日に2万円の節目を超え、今月14日には2万2千円台に達したばかりで、急ピッチの上昇が目立つ。前日のニューヨーク商品取引所の金先物相場