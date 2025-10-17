愛子さま天皇、皇后両陛下の長女愛子さまが11月17〜22日の日程で、ラオスを公式訪問されることが17日の閣議で了解された。海外公式訪問は初めて。今年は日本とラオスの外交関係樹立70周年に当たり、トンルン国家主席を表敬訪問するほか、記念行事などに出席して友好親善に努める。宮内庁によると、羽田発の民間機で出発し、タイを経由して首都ビエンチャンに17日に到着する。滞在中、歓迎行事やパーニー国家副主席主催の晩さん