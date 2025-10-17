「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が17日までにX（旧ツイッター）を更新。母が精神的不調で病院を受診したことを報告し、SNS上の誹謗（ひぼう）中傷に対する思いをつづった。三浦は「母親が認知症と共に精神にも不調をきたしているので昨日病院に連れていきました」と報告。「初診だったので先生からいつから調子が悪くなったんですか？と聞かれ2014か15年位ですと伝え原因は分かり