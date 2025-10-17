「吉本の美容番長」ことお笑いタレントのシルク（年齢非公表）が17日までにブログを更新。臨時国会での首相指名選挙対応をめぐり、15日に行われた野党3党党首会談に出席した日本維新の会が、自民党との政策協議開始で合意したことについて言及した。シルクは「史上最悪連立与党が成立か？」とのタイトルを付け、「あ−あ公明さんの方がマシに見えてきたわ。。維新と組むの？高市ハン、、、麻生ハン、ひどすぎん？」と言及。「大阪