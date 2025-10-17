ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、本拠地ロサンゼルスで行われたブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦に登板。５番手として２点リードの９回を任され、圧巻の三者凡退で３―１の勝利に貢献した。登板前からドジャー・スタジアムの大観衆が怪物右腕の背中を押した。左翼後方のブルペンで行った投球練習中から、スタンドのファンからは「ロウキ」コール。いよいよマウンドに向かい始め