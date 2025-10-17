◆米大リーグア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦マリナーズ―ブルージェイズ（１６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）ア・リーグ優勝決定シリーズ第４戦で１６日（日本時間１７日）、マリナーズの９番打者ヒメネスが値千金の逆転２ランを放った。１点を先取されて迎えた３回無死二塁でフルカウントからの８球目、低めへのスライダーをうまくとらえると、右翼フェンスをギリギリ飛び越え、スタンドイン。今季７