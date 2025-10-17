◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）１週前追い切り＝１７日、栗東トレセン神戸新聞杯を勝ったエリキング（牡３歳、栗東・中内田充正厩舎、父キズナ）が１週前追い切りを消化した。ＣＷコースで単走。終始馬なりのまま、余裕ある手応えで駆け抜けた。６ハロン８０秒９―１１秒７をマーク。福永助手は「在厩のまま調整を進めて、反動が出たようなところはみられません」と状態の良さに太鼓判を押す