ロッテは１７日、球団ＯＢの西岡剛氏が来季から１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチに就任すると発表した。背番号は後日、発表される。１軍打撃部門は栗原健太コーチとの２人体制となる。また大塚明１軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチから今季限りでの退団の申し入れがあり、受理したと発表した。西岡氏は１９８４年７月２７日、大阪府生まれの４１歳。大阪桐蔭から２００２年ドラフト１巡目でロッテ入団。０５、０６年に盗塁王。