フリーアナウンサーの住吉美紀がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生ワイドラジオ番組「Blue Ocean」（毎週月曜〜金曜 9:00〜11:00）。毎週金曜日に放送しているコーナー「沢井製薬 presents オトナのなんでも相談室」では、リスナーから届いたお悩みを、Blue Oceanリスナーのみんなで考えていきます。 10月10日（金）の放送では、「ひとりっ子家族」が抱く兄弟姉妹に関するお悩みを紹介しました。※写真はイメージです＜リスナ