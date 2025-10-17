資料違反建築パトロール 香川県は16日、違反建築防止週間に合わせて県内一斉パトロールを実施しました。県職員と高松市職員合わせて12人が建築工事現場147件を見回ったところ、建築確認済を示す表示板が掲示されていない現場が12件あり、掲示するよう口頭で指導しました。