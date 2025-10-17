千葉ロッテマリーンズは17日、大塚明1軍チーフ打撃コーチ兼走塁コーチ（50）が今季限りで退団すると発表した。本人から退団のの申し出があり、この日までに受理した。大塚コーチは別府羽室台から93年ドラフト3位で入団、相次ぐ故障に苦しみながらも05年には96試合に出場して打率・293の成績を残して日本一に貢献。10年に引退後は2軍外野守備・走塁コーチ、1軍外野守備コーチを歴任し、33年間ロッテ一筋。吉井理人前監督が「本