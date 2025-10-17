【ジュネーブ＝船越翔】米露首脳会談の開催地となるハンガリーのビクトル・オルバン首相は１６日、Ｘ（旧ツイッター）への投稿で、トランプ米大統領と電話協議したと明かし、「我々は準備できている」と強調した。会談の合意については「平和を愛する世界の人々にとって素晴らしい知らせだ」と称賛した。オルバン氏はトランプ氏、プーチン露大統領の両者と良好な関係にある。