俳優の佐藤健（36）が17日までにインスタグラムのストーリーズを更新。元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（38）と女優仲里依紗（35）のYouTube動画に感謝をつづった。田中は15日、仲のYouTubeチャンネルに出演。ハマっているという、佐藤が主演および企画・共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ「グラスハート」のお気に入りシーンなどを視聴しながらその魅力を熱弁し、感極まって涙する場面が複数回あった