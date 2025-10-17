JR西日本の特急「まほろば」と観光列車「はなあかり」が、2025年度グッドデザイン賞に選ばれました。既存の車両をリユースしつつ、地域と専門家を巻き込んだ「共創型デザインプロセス」により、車両を通じて奈良の歴史や文化を世界に発信するプロジェクトとして高く評価され、車両の内外装に地域の魅力を取り入れた点もポイントです。同社は「心を動かす、未来を動かすサービスを提供していきたい」とコメントしています。特急「ま