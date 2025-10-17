丸三証券が３日ぶりに反落している。１６日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の決算速報を発表した。営業収益が９５億９６００万円（前年同期比０．３％減）、営業利益が１６億９６００万円（同１２．４％減）、最終利益が２３億１００万円（同４６．４％増）だった。特別利益の増加により最終利益は大幅な増益となったものの、減収・営業減益と、本業の部分が冴えない結果となったことを嫌気した売り