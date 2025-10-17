学情がしっかり。午前１０時ごろ、運営する「Ｒｅ就活キャンパス」の９月のＷｅｂ会員登録数が前年同月比４５．８％増と大幅に伸長したと発表しており、好材料視されている。また、インターンシップ応募数も同３９．７％増と好調に推移し、秋季インターンシップへ向けて、学生の応募行動が再び活発化しているとした。 出所：MINKABU PRESS