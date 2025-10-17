ジェフユナイテッド千葉は16日、ジェフユナイテッド千葉U-18の高校2年生FW姫野誠がプロ契約を締結したことを発表した。姫野はU-12から千葉のアカデミーに所属しており、2023年のU-15日本代表から世代別代表にも入っている。すでにトップチームへの2種登録も行っており、背番号は37。プロ契約の締結に際して以下のようにコメントした。「この度ジェフユナイテッド市原•千葉とプロ契約させていただくことになりました姫野