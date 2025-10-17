2025年10月17日午前9時50分ごろ、札幌市手稲区手稲金山でクマの目撃情報がありました。札幌市によりますと、クマが目撃された場所は近くに高齢者施設や小学校があり、市と警察が対応にあたっています。付近では15日と16日にもクマの目撃情報があり、痕跡調査の結果、クマのフンや爪跡、枝が折られ食痕も確認されていました。札幌市は付近の住民に警戒するよう呼びかけています。