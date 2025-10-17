16日、福井県ブランド米「『いちほまれ』 2025年 新CM発表会」が都内で行われ、元AKB48で俳優の大島優子（37）と、お笑いコンビ「タイムマシーン3号」の山本浩司（46）、関太（46）が登場した。【映像】大島優子の全身白コーデ＆ショートヘア姿 今年5月に俳優の林遣都との間に第2子を出産したことを報告した大島。子どもが2人になって変わったことがあるという。大島「子どもが2人になってから、生活リズムやお家の中の空