乗用車で自転車の女性をはねて死亡させ逃走したとして、警視庁石神井署は17日までに、自動車運転処罰法違反（過失致死）と道交法違反（ひき逃げ）の疑いで、東京都立川市の職業不詳西潟一慶容疑者（38）を逮捕した。署によると「居眠り運転をしていた。何かにぶつかったが人とは思わなかった」と供述している。逮捕容疑は16日午前2時45分ごろ、東京都練馬区関町南4丁目の都道で乗用車を運転中、自転車に乗っていた劇団員高橋智