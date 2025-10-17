フィットネスモデルAYAが17日までにインスタグラムを更新。体形の変化を表す5枚の写真をアップした。「1枚目一番絞った時」「2枚目去年」「3、4枚目今年」「5枚目一番体重重かった時」の水着写真を並べた。一番絞ったときの写真には「160センチ、42キロバスト72ウエスト51ヒップ80」とサイズも記した。メッセージ欄には「スタイル抜群きれいで素敵です」「スタイル良すぎ」など称賛のコメントが寄せられている。