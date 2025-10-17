◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第3戦 ドジャース3-1ブリュワーズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのムーキー・ベッツ選手のファインプレーが佐々木朗希投手を援護しました。日本時間14日のブリュワーズ戦でポストシーズン初失点で途中交代となった佐々木投手は、勝利後も浮かない顔を浮かべていました。その翌試合となったこの日も再び9回の舞台に登板。2点リードで迎えた佐々木投手は前回は出なかった160キロも