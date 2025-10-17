漫画家で、お笑いタレント「カラテカ」の矢部太郎（48）が17日、SNSで「出版社つくりました。」と発表した。社名は「たろう社」で「小さい頃、絵本や新聞をつくって父と遊んでいました。いつも発行元はたろう社でした。そのたろう社をつくってみました。実際に」と報告した。第1回の出版物は絵本作家の父やべみつのりさんの「光子ノート」だと併せて発表。「父の子育て絵日記ノート38冊を厳選。992ページ！オールカラー印刷！B6版