高校卒業後に育成枠でいち早くプロ入りするか、あるいは大学４年間で成長してドラフト上位での入団を目指すか──。秋のドラフト会議で当落線上の高校３年生にとって、悩ましい選択だろう。プロ４年目の今季、５勝をマークした西武・菅井信也photo by Koike Yoshihiro【大学進学をやめて育成でのプロ入りのワケ】４年前に前者を選んだ西武の左腕投手・菅井信也だが、当初は山本学園（現・惺山）高校の志藤達哉監督と相談し