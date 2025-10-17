1965年に公開され、アカデミー賞（R）5部門を受賞したミュージカル映画の最高峰『サウンド・オブ・ミュージック』が、2025年で製作60周年を迎えたことを記念し、2026年1月21日に『サウンド・オブ・ミュージック 製作60周年記念版 4K UHD＋ブルーレイ セット』が発売されることが決まった。さらに、11月21日より、東京・TOHOシネマズ日比谷ほかにて特別劇場公開も決定。初の4Kデジタルリマスターでスクリーンによみがえる。【写真