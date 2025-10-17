◆第２８回富士Ｓ・Ｇ２（１０月１８日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝１着馬にマイルＣＳの優先出走権好メンバーがそろった同レースの枠順が１７日に確定した。１６００メートルでＧ１・３勝のジャンタルマンタル（牡４歳、栗東・高野友和厩舎、父パレスマリス）は８枠１４番から秋シーズンを始動する。昨年のマイルＣＳでＧ１初制覇を飾り、今年はドバイターフを制したソウルラッシュ（牡７歳、栗東・池江泰寿厩舎、父