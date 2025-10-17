◆米大リーグナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦ドジャース３―１ブルワーズ（１６日、米カリフォルニア州ロサンゼルスードジャースタジアム）ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が１６日（日本時間１７日）、２連勝で迎えたナ・リーグ優勝決定シリーズ第３戦の本拠地・ブルワーズ戦でリリーフ登板し、完璧な投球で３者凡退で締めた。ポストシーズンはチーム９試合目で５度目の登板。２点リードの９回のマウンドに上がると、