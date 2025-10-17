韓国の元フィギュアスケート選手、キム・ヨナさんが海外旅行に出かけ、近況を伝えた。キム・ヨナさんは16日、自身のアカウントに黄色いハートの絵文字とともに複数の写真や動画を投稿した。公開された写真には、フランス・パリのベルサイユ宮殿を背景に、のんびりとした時間を過ごす様子が写っている。黄色のカーディガンにジーンズ、サングラスをマッチさせたキム・ヨナさんは、自らオールを漕いでボートに乗るなど、静かな雰囲気