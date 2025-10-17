韓国のボーイズグループEXO（エクソ）出身のTAO（タオ、本名・黄子韜、Huang Zitao）が、SMROOKIES（SMルーキーズ）出身の歌手兼女優の徐芸洋（Xu Yiyang）と16日、中国海南省三亜市で盛大な結婚式を挙げた。2人の結婚式は「海洋の星（Star of the Ocean）」をテーマに行われた。青い照明と天の川をイメージしたステージの上で、TAOと徐芸洋は互いに愛の誓いを交わした。爆竹が鳴らされ人工の雪が舞う中、2人がキスを交わす場面は